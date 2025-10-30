Трехлетнюю девочку, которую отец выбросил из окна в Уфе, перевели из реанимации

В РДКБ девочку, выброшенную отцом из окна в Уфе, перевели из реанимации

Трехлетнюю девочку, которую отец выбросил из окна в Уфе, перевели из отделения реанимации в РДКБ. Об этом со ссылкой на пресс-службу Российской детской клинической больницы (РДКБ) сообщает ТАСС.

Ребенка перевели из отделения реанимации в отделение нейрохирургии. Врачи отметили положительную динамику в состоянии девочки. У нее появились движения в конечностях, способность глотать и речь. Сейчас пострадавшая находится на самостоятельном дыхании и получает терапию, призванную компенсировать последствия травм.

В палате ребенок находится вместе с матерью. За состоянием пациентки наблюдает мультидисциплинарная команда специалистов.

Инцидент произошел 9 октября в квартире на четвертом этаже дома по улице Ульяновых в Уфе. По версии следствия, мужчина выбросил трехлетнюю дочь из окна четвертого этажа. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Девочка с травмами была доставлена в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, ее прооперировали. Момент, когда отец выбросил ребенка с высоты, попал на видео.

