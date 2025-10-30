Эколог объяснила, почему ватные палочки нельзя выбрасывать в унитаз

Смытая в унитаз ватная палочка может создать серьезные проблемы для городской среды. Об этом в интервью «Радио 1» предупредила эксперт по экологии Валерия Гулимова.

«Очистные сооружения не предназначены для таких отходов. Когда они строились, то нерастворимых, неперерабатываемых, неподверженных химическому воздействию веществ не планировалось туда бросать. Их попадание в органический поток является незапланированным, то есть засоряет и приводит к сбоям в работе дорогостоящего оборудования», — объяснила эксперт.

Даже если предмет минует очистные сооружения, она может попасть в водоем и создать угрозу для флоры и фауны, добавила она.

Врач-оториноларинголог Полина Вашкевич до этого предупреждала, что использование ватных палочек может привести к тугоухости.

Она пояснила, что увлекшись процессом чистки ушей, человек может легко травмировать не только слуховой проход, но и барабанную перепонку — главную мембрану, которая первой воспринимает звуковую волну.

