Россиянин надругался над двумя девочками, задушил одну из них и получил пожизненное

В Нижнем Тагиле вынесли приговор педофилу, задушившему 11-летнюю девочку в подвале. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все произошло в августе прошлого года. Пьяный злоумышленник 30 числа обманом заманил 11-летнюю соседку к себе и совершил преступление против ее половой неприкосновенности. После этого он, опасаясь преследования, задушил девочку в подвале дома. Также незадолго до этого, 5 числа, мужчина незаконно удерживал в своей комнате другую девочку и совершил в ее отношении преступления сексуального характера.

Свердловский областной суд признал мужчину виновным по четырем уголовным статьям, включая убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием. Суд назначил преступнику наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

