Няню частного детсада в Симферополе обвинили в издевательствах над детьми

Няня из Симферополя применяла физическое насилие к воспитаннику частного детсада «Алые паруса». Об этом мать пострадавшего, Екатерина, рассказала Telegram-каналу «Mash на волне».

Недавно женщина заметила, что сын с неохотой идет в детский сад по утрам и решила узнать причину. В конце концов он признался матери, что нянечка Оксана бьет его по ногам. Тогда Екатерина обратилась к руководству детсада, но ей лишь предложили перевести ребенка в другую группу.

Позже женщина выяснила, что аналогичные жалобы на имя Оксаны поступали и от других родителей, их дети тоже жаловались на жестокую няню. При этом доказать или опровергнуть обвинения невозможно, так как в группах нет камер видеонаблюдения. Но одного из малышей в итоге пришлось забрать из детсада.

Директор «Алых парусов» не комментировала этот инцидент, но заявила, что ее сотрудница не поднимала руку на сына Екатерины. Такое заключение якобы вынес психолог, работавший с мальчиком.

СК Крыма уже начал проверку по факту противоправных действий в отношении детей в дошкольном учреждении.

«Следователями будет дана оценка действиям сотрудников, и в целом – воспитательному процессу в дошкольном учреждении», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сотрудница детсада разозлилась из-за плача трехмесячного ребенка и сломала ему руку.