На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Няню частного детсада в Симферополе обвинили в издевательствах над детьми

Нянечку симферопольского детсада проверяют на причастность к избиению детей
true
true
true
close
Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

Няня из Симферополя применяла физическое насилие к воспитаннику частного детсада «Алые паруса». Об этом мать пострадавшего, Екатерина, рассказала Telegram-каналу «Mash на волне».

Недавно женщина заметила, что сын с неохотой идет в детский сад по утрам и решила узнать причину. В конце концов он признался матери, что нянечка Оксана бьет его по ногам. Тогда Екатерина обратилась к руководству детсада, но ей лишь предложили перевести ребенка в другую группу.

Позже женщина выяснила, что аналогичные жалобы на имя Оксаны поступали и от других родителей, их дети тоже жаловались на жестокую няню. При этом доказать или опровергнуть обвинения невозможно, так как в группах нет камер видеонаблюдения. Но одного из малышей в итоге пришлось забрать из детсада.

Директор «Алых парусов» не комментировала этот инцидент, но заявила, что ее сотрудница не поднимала руку на сына Екатерины. Такое заключение якобы вынес психолог, работавший с мальчиком.

СК Крыма уже начал проверку по факту противоправных действий в отношении детей в дошкольном учреждении.

«Следователями будет дана оценка действиям сотрудников, и в целом – воспитательному процессу в дошкольном учреждении», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сотрудница детсада разозлилась из-за плача трехмесячного ребенка и сломала ему руку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами