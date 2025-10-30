В ДНР вынесли приговор наемнице ВСУ из Норвегии

Наемница из Норвегии заочно осуждена на 13 лет в ДНР

В Донецкой народной республике Верховный суд заочно приговорил к 13 годам колонии наемницу из Норвегии, которая воевала на стороне ВСУ. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Как отмечается в сообщении, 39-летняя подданная Норвегии Сандра Эйра признана виновной в участии в военном конфликте.

В ходе судебного процесса было установлено, что в феврале 2022 года Эйра прибыла на Украину и вступила в Интернациональный легион. На территории Украины она прошла военную подготовку, принимала участие в боевых действиях против России в ДНР до лета 2025 года, за что получила свыше 2 млн рублей.

Наемница была объявлена в международный розыск. Ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

15 октября стало известно, что Эйра живет в Херсоне, родила ребенка от боевика ВСУ с позывным «Джабари» в конце августа этого года, а в мае перевезла из Норвегии на Украину дочь от первого брака.

