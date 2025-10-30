Сбер представил новый способ перевода денег для детей

Юные пользователи детского приложения СберKids в возрасте от 6 до 13 лет смогут переводить деньги по номеру телефона не только внутри банка и в банки-партнеры, но и с помощью системы быстрых платежей (СБП), сообщает пресс-служба Сбера.

Новой функцией можно воспользоваться в последней версии приложения на Android и на iPhone.

Чтобы опция была доступна, родитель должен привязать номер телефона ребенка к детской СберКарте в настройках детской карты в приложении СберБанк Онлайн.

Как отметил начальник управления СберKids Сбербанка Кирилл Бессонов, перевод денег является одной из самых популярных операций в детском приложении СберKids.

«Уже почти 2,5 млн человек пользуются СберKids. Каждый месяц этой возможностью пользуется 1,4 млн детей. Чаще всего юные клиенты переводят деньги на подарок однокласснику или учителю, чаевые в кафе или себе», — сказал он.