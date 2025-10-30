На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сбер представил новый способ перевода денег для детей

Пользователи СберKids смогут переводить деньги с помощью СБП
true
true
true
close
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Юные пользователи детского приложения СберKids в возрасте от 6 до 13 лет смогут переводить деньги по номеру телефона не только внутри банка и в банки-партнеры, но и с помощью системы быстрых платежей (СБП), сообщает пресс-служба Сбера.

Новой функцией можно воспользоваться в последней версии приложения на Android и на iPhone.

Чтобы опция была доступна, родитель должен привязать номер телефона ребенка к детской СберКарте в настройках детской карты в приложении СберБанк Онлайн.

Как отметил начальник управления СберKids Сбербанка Кирилл Бессонов, перевод денег является одной из самых популярных операций в детском приложении СберKids.

«Уже почти 2,5 млн человек пользуются СберKids. Каждый месяц этой возможностью пользуется 1,4 млн детей. Чаще всего юные клиенты переводят деньги на подарок однокласснику или учителю, чаевые в кафе или себе», — сказал он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами