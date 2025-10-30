На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вирусолог объяснила россиянам, как защититься от гриппа

Вирусолог Карпова: носить маски в сезон гриппа нужно тем, кто уже заразился
true
true
true
close
Shutterstock

В этом году в России рано начался сезон гриппа, однако это объясняется не агрессивностью вируса, а климатическими условиями, отметила завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ профессор Ольга Карпова. В беседе с RT она призвала россиян следовать мерам профилактики, а также подчеркнула, что при симптомах заражения важно носить маски.

Эксперт подчеркнула, что единственным эффективным способом защититься от гриппа в эпидсезон является вакцинация. Причем чем больше людей поставят прививки, тем ниже риск эпидемии. Российские вакцины отвечают стандартам высокого качества, предпочтение лучше отдавать трехвалентным и четырехвалентным препаратам, посоветовала Карпова.

«Хотя в этом сезоне удивительная история: можно вакцинироваться и трёхвалентными, потому что один из предсказанных штаммов вируса гриппа B перестал циркулировать в нашей популяции», — отметила она.

Врач согласилась, что важно соблюдать и другие меры профилактики – в частности, укреплять иммунитет с помощью ЗОЖ и закаливания, но подчеркнула, что никакие методы не могут заменить вакцинацию по уровню эффективности. Что касается ношения масок, то это, в первую очередь, должны делать люди, которые уже заразились – именно они распространяют вирусы и передают их другим людям, заключила специалист.

До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что в стране эпидситуация по ОРВИ остается стабильной, однако специалисты отмечают рост доли вирусов гриппа в циркулирующих возбудителях. Согласно данным ведомства, с 40-й по 43-ю неделю наблюдения преобладают штаммы гриппа A(H3N2), известного как «гонконгский грипп». В рамках всероссийской кампании по вакцинации привито уже более 47,7 млн граждан, что составляет 32,3% населения страны.

Специалисты рекомендуют сделать прививку до начала сезонного подъема заболеваемости, который традиционно приходится на ноябрь-декабрь. В первую очередь вакцинация показана людям с хроническими заболеваниями, детям, пожилым и беременным женщинам.

Ранее в российском регионе за неделю зафиксировали резкий рост случаев гонконгского гриппа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами