Вирусолог объяснила россиянам, как защититься от гриппа

Вирусолог Карпова: носить маски в сезон гриппа нужно тем, кто уже заразился

В этом году в России рано начался сезон гриппа, однако это объясняется не агрессивностью вируса, а климатическими условиями, отметила завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ профессор Ольга Карпова. В беседе с RT она призвала россиян следовать мерам профилактики, а также подчеркнула, что при симптомах заражения важно носить маски.

Эксперт подчеркнула, что единственным эффективным способом защититься от гриппа в эпидсезон является вакцинация. Причем чем больше людей поставят прививки, тем ниже риск эпидемии. Российские вакцины отвечают стандартам высокого качества, предпочтение лучше отдавать трехвалентным и четырехвалентным препаратам, посоветовала Карпова.

«Хотя в этом сезоне удивительная история: можно вакцинироваться и трёхвалентными, потому что один из предсказанных штаммов вируса гриппа B перестал циркулировать в нашей популяции», — отметила она.

Врач согласилась, что важно соблюдать и другие меры профилактики – в частности, укреплять иммунитет с помощью ЗОЖ и закаливания, но подчеркнула, что никакие методы не могут заменить вакцинацию по уровню эффективности. Что касается ношения масок, то это, в первую очередь, должны делать люди, которые уже заразились – именно они распространяют вирусы и передают их другим людям, заключила специалист.

До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что в стране эпидситуация по ОРВИ остается стабильной, однако специалисты отмечают рост доли вирусов гриппа в циркулирующих возбудителях. Согласно данным ведомства, с 40-й по 43-ю неделю наблюдения преобладают штаммы гриппа A(H3N2), известного как «гонконгский грипп». В рамках всероссийской кампании по вакцинации привито уже более 47,7 млн граждан, что составляет 32,3% населения страны.

Специалисты рекомендуют сделать прививку до начала сезонного подъема заболеваемости, который традиционно приходится на ноябрь-декабрь. В первую очередь вакцинация показана людям с хроническими заболеваниями, детям, пожилым и беременным женщинам.

Ранее в российском регионе за неделю зафиксировали резкий рост случаев гонконгского гриппа.