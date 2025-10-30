На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве задержали хакеров, которые похищали данные астраханского учреждения

МВД: в Москве задержали хакеров, создавших вирус «Медуза»
Представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании группы хакеров, причастных к созданию и распространению вируса «Медуза».

По ее данным, трое молодых IT-специалистов подозреваются в разработке, использовании и распространении вредоносного программного обеспечения.

Злоумышленники начали распространять «Медузу» около двух лет назад через специализированные форумы. Вирус предназначался для хищения учетных данных, информации о криптокошельках и других конфиденциальных сведений. В мае текущего года с помощью своей программы фигуранты получили несанкционированный доступ к данным одного из учреждений Астраханской области, скопировав охраняемую законом служебную информацию на собственные серверы.

Следственное управление УМВД России по Астраханской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 273 УК РФ. Подозреваемых задержали в Москве и Московской области при поддержке Росгвардии. Во время обысков у них изъяли компьютеры, средства связи, банковские карты и другие доказательства.

В результате расследования выяснилось, что задержанные также создали и распространяли дополнительное вредоносное ПО, предназначенное для обхода систем защиты и создания ботнетов, используемых для массовых кибератак. Троим фигурантам уже избраны меры пресечения, продолжается установление всех соучастников и эпизодов преступной деятельности.

Ранее хакеры получили доступ к данным «Крымско-татарского ресурсного центра».

