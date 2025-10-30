На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВЦИОМ узнал, что истощает россиян

ВЦИОМ: более трети россиян чувствуют себя уставшими каждый день
true
true
true
close
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Более трети россиян (37%) признались, что чувствуют усталость каждый день, а каждый четвертый (26%) — несколько раз в неделю. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кроме того, 17% респондентов заявили, что чувствуют себя уставшими несколько раз в месяц, 7% — ощущают усталость пару раз за полгода, 8% опрошенных — никогда ее не ощущают.

Среди самых частых причин усталости россияне назвали нервную и ответственную работу (34%). Также на упадок сил влияют психологически трудные ситуации и стресс (32%), физическая тяжелая работа (25%), нагрузка из-за семьи и детей (17%). В числе других причин, по которым приходит усталость, оказались дача и огород, состояние здоровья, учеба, спорт и недосып.

Снять усталость опрошенным помогает отдых (55%), смена обстановки (44%), уединение (34%) и общение с близкими людьми (22%). Также респонденты борются с усталостью при помощи сна, прогулок, спорта, просмотра кино или чтения книг.

Опрос проводился в октябре методом обзвона россиян. Участие в нем приняли 1600 человек возрастом старше 18 лет.

Ранее россиянам рассказали, как пережить рабочую субботу без выгорания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами