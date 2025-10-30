ВЦИОМ узнал, что истощает россиян

ВЦИОМ: более трети россиян чувствуют себя уставшими каждый день

Более трети россиян (37%) признались, что чувствуют усталость каждый день, а каждый четвертый (26%) — несколько раз в неделю. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кроме того, 17% респондентов заявили, что чувствуют себя уставшими несколько раз в месяц, 7% — ощущают усталость пару раз за полгода, 8% опрошенных — никогда ее не ощущают.

Среди самых частых причин усталости россияне назвали нервную и ответственную работу (34%). Также на упадок сил влияют психологически трудные ситуации и стресс (32%), физическая тяжелая работа (25%), нагрузка из-за семьи и детей (17%). В числе других причин, по которым приходит усталость, оказались дача и огород, состояние здоровья, учеба, спорт и недосып.

Снять усталость опрошенным помогает отдых (55%), смена обстановки (44%), уединение (34%) и общение с близкими людьми (22%). Также респонденты борются с усталостью при помощи сна, прогулок, спорта, просмотра кино или чтения книг.

Опрос проводился в октябре методом обзвона россиян. Участие в нем приняли 1600 человек возрастом старше 18 лет.

Ранее россиянам рассказали, как пережить рабочую субботу без выгорания.