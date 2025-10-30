В Москве задержали подрядчиков, выполнявших ремонт в метро

Силовики задержали первых фигурантов уголовного дела о масштабных хищениях на объектах Московского метрополитена в ходе ремонтных и строительных работ в период с 2021 по 2024 годы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, одно из уголовных дел возбуждено в отношении руководителя проектно-сметного управления ГУП «Московский метрополитен». Уточняется, что фигурант за взятку утвердил расценки на ремонтные работы в метро, незаконно завысив коэффициент и увеличив стоимость работ в два раза.

Следователи отметили, что основанием для проведения проверки «стало заявление в правоохранительные органы одного из столичных чиновников».

До этого сотрудников ульяновского минтранса заподозрили в коррупции. По данным полиции, с 2022 по 2025 годы сотрудник минтранса получил взятку, общая сумма которой составила не менее 2 млн рублей. За эти деньги он содействовал указанной фирме в своевременном получении денег по госконтрактам.

Ранее замглавы Минтранса РФ приговорили к восьми годам тюрьмы.