Компания во главе с насильником приставала к женщине в клубе на глазах у ее мужа

В Индии компания устроила драку в клубе и приставала к женщине

В Индии компания молодых людей напала на семью во время отдыха в клубе пятизвездочного отеля. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в Калькутте. По данным издания, женщина отдыхала в заведении вместе с мужем, братом и друзьями. В какой-то момент в помещении появилась компания молодых людей, которая затеяла драку.

Во время конфликта мужчины якобы заблокировали двери, непристойно прикасались к пострадавшей и приставали к ней на глазах у ее родственников. Когда брат попытался защитить женщину, агрессоры стали бросать в оппонента и его знакомых стеклянные бутылки. Пострадавшая пыталась позвать на помощь, но сделать это не удалось.

Позже полицейские возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и об умышленном причинении вреда здоровью.

Известно, что один из нападавших в 2013 году был среди пяти мужчин, осужденных за групповое изнасилование 40-летней женщины. Еще одним агрессором оказался его племянником.

Ранее мужчины прикинулись полицейским и изнасиловали женщину под предлогом поиска наркотиков.