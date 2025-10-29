На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Компания во главе с насильником приставала к женщине в клубе на глазах у ее мужа

В Индии компания устроила драку в клубе и приставала к женщине
true
true
true
close
Shutterstock

В Индии компания молодых людей напала на семью во время отдыха в клубе пятизвездочного отеля. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в Калькутте. По данным издания, женщина отдыхала в заведении вместе с мужем, братом и друзьями. В какой-то момент в помещении появилась компания молодых людей, которая затеяла драку.

Во время конфликта мужчины якобы заблокировали двери, непристойно прикасались к пострадавшей и приставали к ней на глазах у ее родственников. Когда брат попытался защитить женщину, агрессоры стали бросать в оппонента и его знакомых стеклянные бутылки. Пострадавшая пыталась позвать на помощь, но сделать это не удалось.

Позже полицейские возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и об умышленном причинении вреда здоровью.

Известно, что один из нападавших в 2013 году был среди пяти мужчин, осужденных за групповое изнасилование 40-летней женщины. Еще одним агрессором оказался его племянником.

Ранее мужчины прикинулись полицейским и изнасиловали женщину под предлогом поиска наркотиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами