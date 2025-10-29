На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина похитил девушку, удерживал у себя два месяца и избежал наказания

В Казахстане 16-летнюю девушку украли и насиловали два месяца
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В Казахстане 23-летний молодой человек похитил 16-летнюю студентку и избежал наказания. Об этом сообщает Orda.kz.

Инцидент произошел в Шымкенте. Как рассказали родители, их дочь познакомилась с «женихом» в социальных сетях. Пара встретилась около ее дома, и, когда пострадавшая согласилась поговорить в машине, мужчина увез ее.

«Родители утверждают: он два месяца держал подростка в съемной квартире, избивал и забирал ее стипендию», – сообщается в публикации.

Они добавили, что обсуждали ситуацию с семьей молодого человека. В беседе родные защищали его.

Помимо этого, семья якобы дала взятку в размере 3,5 млн тенге следователям. Об этом сам молодой человек рассказал возлюбленной. Сама девушка пыталась причинить себе вред, но ее спасли преподаватели колледжа.

Только спустя некоторое время следователи Астаны возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании, однако, когда материалы вернулись в Шымкент, дело закрыли из-за отсутствия доказательств.

Следователи уверены, что пострадавшая сама хотела остаться у «жениха». В беседе с журналистами сотрудники полиции заявили, что факт преступления якобы не подтвердился, поэтому расследование прекратили.

Ранее мужчина похитил девушку с автобусной остановки, чтобы выдать замуж.

