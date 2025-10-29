В России построят 15 объектов генерации

Правительство: на юге России, в Москве и области построят 15 объектов генерации

В России планируют построить 15 объектов генерации на 3,2 ГВт. Соответствующие проекты строительства обсудила правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики, сообщает РИА Новости со ссылкой на кабмин.

Как заявили в правительстве, во время совещания стороны было проведено обсуждение перспективных решений по сооружению новых энергетических объектов на юге страны, а также на территории Москвы и Подмосковья, в том числе серию теплоэлектростанций, которые должны обеспечить растущие потребности этих субъектов РФ в электроэнергии.

«Всего планируется строительство 15 генерирующих единиц общей мощностью 3,2 тысяч МВт», — сказано в сообщении.

В кабмине добавили, что стороны также рассмотрели технические требования к планируемым ТЭС, вопросы модернизации уже имеющихся объектов и электросетей при помощи новых технологических решений для увеличения выработки электроэнергии.

16 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что в России необходимо сформировать энергетический суверенитет.

Ранее в России рассчитали предельные тарифы на электроэнергию.