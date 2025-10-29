Белоруссия готова к увеличению нагрузки на границе с Польшей и Латвией

Белоруссия готова к росту нагрузки на пунктах пропуска с Польшей и Латвией

Белорусская сторона заявила о готовности к росту нагрузки в открытых пунктах пропуска на границе с Польшей и Латвией в связи с решением Литвы закрыть погранпереходы с Белоруссией на месяц. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета страны.

Литва продлила закрытие границы с Беларусью еще на месяц, до 30 ноября, напомнили в ведомстве.

«Действующие с 27 октября условия остаются: движение через [литовский пункт пропуска] «Шальчининкай» прекращено полностью, через «Мядининкай» — ограничено отдельными категориями лиц. Белорусская таможня готова к увеличению нагрузки в оставшихся открытых пунктах пропуска на границе с Польшей и Латвией», — говорится в сообщении.

По информации таможни, 29 октября через белорусский пункт пропуска «Каменный Лог» в Литву удалось проехать в рамках установленных ограничений всего двум грузовикам. В связи с этим, отмечают в ведомстве, литовскому бизнесу и бизнесу Евросоюза придется переориентироваться на польское и латвийское направления. Это приведет к дополнительным материальным и временным потерям.

24 октября премьер-министр Литвы Инга Ругинене в социальных сетях сообщила, что правительство страны приняло решение о закрытии двух последних действующих пунктов пропуска на границе с Белоруссией — «Шальчининкай» и «Мядининкай». Они не работали до середины дня 25 октября. В Вильнюсе это решение связали с инцидентом с появившимися в воздушном пространстве республики метеозондами, которые якобы использовались для контрабанды сигарет с белорусской территории.

