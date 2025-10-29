Российские врачи спасли мужчину, который неделю игнорировал инсульт

В Екатеринбурге 56-летний мужчина чудом выжил после того, как неделю продолжал работать с инсультом. Об этом сообщает региональный минздрав.

Инцидент произошел 29 сентября, когда коллеги вызвали скорую помощь для мужчины с полным онемением руки. Оказалось, что пациент, который работал вахтами в Екатеринбурге, в течение недели наблюдал преходящие симптомы нарушения движений, речи и слуха, но не обращался к врачам. Медики диагностировали полное закрытие сосуда в труднодоступной области головного мозга, вызванное тромбом.

Врачи провели мужчине экстренную операцию по удалению тромба с помощью современной методики тромбэкстракции и установили стент в среднемозговую артерию. Симптоматика инсульта полностью исчезла в тот же день. После курса реабилитации пациент был выписан из неврологического отделения и самостоятельно покинул медицинское учреждение.

Ранее трехлетний ребенок проглотил светящуюся батарейку и оказался в больнице.