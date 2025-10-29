В Забайкалье ограничили время продажи алкоголя и энергетиков

В Забайкальском крае приняли закон, запрещающий продажу алкоголя по ночам в заведениях общепита, которые находятся в жилых многоквартирных домах и рядом с ними. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального законодательного собрания.

Закон начнет действовать с 1 марта 2026 года. Продажа алкоголя будет ограничена с 23:00 до 12:00. В заксобрании уточнили, что рестораны и ночные клубы сохранят привычный режим работы.

Региональная служба по тарифам и ценообразованию разработала законопроект, направленный на регулирование потребления алкоголя. По данным авторов документа, в 2024 году среднее потребление алкоголя в крае составило 10,1 литра на душу населения, а в 2025 году увеличилось до 10,9 литра, что значительно выше среднероссийского показателя — 7,84 литра на человека.

В пресс-службе правительства Забайкальского края отметили, что проект закона предусматривает запрет розничной продажи алкоголя вблизи объектов религиозного значения и на прилегающих территориях. Инициатива исходила от митрополита Читинского и Петровск-Забайкальского Димитрия.

В конце сентября газета «Коммерсантъ» писала о падении продаж крепкого алкоголя в России. По данным ЕГАИС, с января по август 2025 года розничные продажи водки снизились на 3,94%, до 47,82 млн дал (декалитров), а коньяка — на 9,57%, до 8,19 млн дал. Эксперты объясняют спад ростом акцизов и минимальной розничной цены, а также региональными ограничениями.

