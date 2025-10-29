На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пациента российской больницы арестовали за поджог простыни

Пьяный пациент новосибирской больницы поджег простыню и поплатился
close
Depositphotos

В Новосибирской области мужчину заключили под стражу за дебош в больнице. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Из материалов дела следует, что инцидент произошел утром 21 октября в палате Краснозерской центральной районной больницы. Пациент Федор Шевелев, проходивший там лечение, употребил спиртное и стал нарушать общественный порядок.

Мужчина ругался, используя обсценную лексику, кричал, размахивал руками, а в конце концов поджег простынь и едва не поставил под угрозу жизни окружающих.

На пациента составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). В суде Шевелев полностью признал свою вину в совершении административного правонарушения. Наказанием для него стал административный арест на восемь суток.

До этого пьяный мужчина ворвался в детский сад в центре Москвы и устроил дебош.

Ранее в Кемерово пьяный пациент устроил дебош в стоматологии и пытался зайти в кабинет без обуви.

