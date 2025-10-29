На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Артемий Лебедев высказался о сне на рабочем месте

Дизайнер Лебедев: сон на работе не проблема, если задачи выполняются в срок
Прудько среди своих/YouTube

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался за возможность спать в рабочее время, если это не влияет на выполнение задач. Об этом он сказал в выпуске шоу «Ответошная» в соцсети «ВКонтакте».

В эфире Лебедев прокомментировал обращение подписчика, который пожаловался, что на удаленной работе может уснуть на один или два часа и переживает из-за этого. По словам дизайнера, подобный режим не является проблемой, если человек выполняет оговоренные объемы задач в срок и по итоговому результату у работодателя нет претензий.

Он также сообщил, что в его студии в офисе размещены диваны, и сотрудники могут отдыхать днем. При этом он подчеркнул, что дисциплинарные последствия должны наступать не за сам факт сна на рабочем месте, а в случае, если сотрудник срывает сроки или показывает низкое качество работы.

В начале октября Лебедев в одном из своих подкастов назвал условие, при котором он готов переехать из России в США. Он признался, что может соблазниться переездом в Америку, если ему предложат зарплату в 10 раз больше российской.

Ранее Лебедев дал россиянам финансовые советы.

