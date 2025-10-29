Четыре самолета ушли на запасные аэродромы из-за ограничений на полеты

Аэропорты Волгограда, Геленджика, Казани, Краснодара (Пашковский), Ульяновска (Баратаевка) и Чебоксар возобновили прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли»: три самолета, выполнявших рейсы в Самару; один самолет, совершавший полет в Волгоград», — написал он.

По словам Кореняко, пилоты самолетов, авиадиспетчеры и воздушные гавани приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 28 октября российские системы противовоздушной обороны уничтожили 57 украинских беспилотников самолетного типа в ходе отражения массированной атаки, которая продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 35 единиц. Еще девять БПЛА уничтожены над Ростовской областью, по четыре — над Калужской и Тульской областями. Над Московским регионом уничтожены четыре беспилотника, в том числе три, летевшие в направлении Москвы.

Ранее в Испании девять самолетов не смогли приземлиться в аэропорту из-за дрона.