Аэропорты в двух городах России ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорты Саратова (Гагарин) и Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, меры приняты ради обеспечения безопасности полетов.

В настоящее время ограничения на прием и выпуск самолетов действуют в воздушных гаванях Калуги и Волгограда.

Вечером 28 октября российские системы противовоздушной обороны уничтожили 57 украинских беспилотников самолетного типа в ходе отражения массированной атаки, которая продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 35 единиц. Еще девять БПЛА уничтожены над Ростовской областью, по четыре — над Калужской и Тульской областями. Над Московским регионом уничтожены четыре беспилотника, в том числе три, летевшие в направлении Москвы.

