В Минпросвещения рассказали об обращениях по зарплатам педагогов

Массовых обращений, свидетельствующих о снижении заработной платы педагогов в России, не зафиксировано, заявили в пресс-службе министерства просвещения России. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве рассказали, что в сентябре им поступило 335 обращений по вопросам заработной платы педагогов. Из них только пять вопросов по зарплатам поступили из Северо-Кавказского федерального округа, Красноярского края и Московской области.

«Все они были оперативно отработаны и направлены для предоставления ответа заявителю непосредственно на местах», – заявили в пресс-службе.

9 октября сообщалось, что в Нижнекамске родители учеников были вынуждены собирать деньги на зарплату учителям одной из школ. Согласно информации, предоставленной источником, одно из муниципальных общеобразовательных учреждений оказалось без финансирования, а учителей попросили написать заявления об увольнении еще летом.

В свою очередь директор школы Павел Шмаков заявил, что он лично передал 70 тысяч рублей на зарплаты учителям. Остальную часть суммы перечислили родители. По словам директора, они внесли от двух до пяти тысяч рублей, собрав тем самым около 180 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме предложили ввести постоянную надбавку к пенсии для учителей.