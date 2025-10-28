Хозяин квартиры две недели насиловал женщину-арендатора, угрожая выселением

Жителя Испании задержали за изнасилование женщины, которая снимала у него жилье. Об этом сообщает elcaso.elnacional.cat.

Инцидент произошел в Барселоне. В середине сентября 45-летняя пострадавшая сняла у 61-летнего мужчины две комнаты, в одной из которых размещались ее дочери.

Спустя несколько дней после заселения владелец стал шантажировать женщину. Он утверждал, что выселит ее вместе с девочками и расскажет полиции о ее незаконном пребывании в стране, если женщина не согласится на соитие с ним.

Опасаясь за себя и дочерей, женщина выполняла все условия, но спустя две недели поняла, что больше не сможет выносить это, и обратилась в полицию. По данным издания, в период с заселения до обращения хозяин квартиры совершил до десяти нападений на пострадавшую.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят расследование, которое поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

