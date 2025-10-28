На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Хозяин квартиры две недели насиловал женщину-арендатора, угрожая выселением

В Барселоне мужчина насиловал женщину-арендатора, угрожая ей выселением
true
true
true
close
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Жителя Испании задержали за изнасилование женщины, которая снимала у него жилье. Об этом сообщает elcaso.elnacional.cat.

Инцидент произошел в Барселоне. В середине сентября 45-летняя пострадавшая сняла у 61-летнего мужчины две комнаты, в одной из которых размещались ее дочери.

Спустя несколько дней после заселения владелец стал шантажировать женщину. Он утверждал, что выселит ее вместе с девочками и расскажет полиции о ее незаконном пребывании в стране, если женщина не согласится на соитие с ним.

Опасаясь за себя и дочерей, женщина выполняла все условия, но спустя две недели поняла, что больше не сможет выносить это, и обратилась в полицию. По данным издания, в период с заселения до обращения хозяин квартиры совершил до десяти нападений на пострадавшую.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят расследование, которое поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в России появилась новая схема арендного мошенничества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами