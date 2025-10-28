В администрации Калининграда проводят обыски по делу о мошенничестве

Повторные обыски проходят в администрации Калининграда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Там заявили, что обыски проводятся в связи с делом о мошенничестве.

18 октября сообщалось, что центральный районный суд Калининграда арестовал заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации Романа Бартоша по уголовному делу о мошенничестве.

Мужчину заключили под стражу до 10 декабря. Чиновник вину не признал. Его задержали во время обысков в здании администрации Калининграда 16 октября. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 с. 159 Уголовного кодекса (УК) РФ.

Следствие утверждает, что в декабре 2023 года в рамках проекта «Развитие туристической инфраструктуры» комиссия одобрила коммерческое предложение по поставке двух мраморных скамеек в сквер 70-летия региона. По документам стоимость поставки составила 8,2 млн рублей, что превысило заявленную цену на 1 млн рублей.

