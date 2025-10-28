На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нижегородец с ножом разгромил автобус после ссоры с водителем, и это попало на видео

В Нижнем Новгороде пассажир разбил стекло автобуса из-за конфликта с водителем
true
true
true

В Нижнем Новгороде очевидцы засняли мужчину, который крушил автобус. Об этом сообщает «Нижний Новгород без цензуры».

Инцидент произошел на Казанском шоссе. По данным Telegram-канала, пассажир поссорился с водителем. Водитель якобы выставил мужчину на улицу, после чего тот проявил агрессию.

На кадрах с места инцидента заметно, как мужчина наносит удар в стекло водителя и срывает деталь с автобуса, после чего приближается к другому окну и, с помощью детали, разбивает стекло. Затем автобус уезжает.

Как сообщается, в руках у агрессора был нож. Что стало причиной конфликта, не уточняется.

До этого в Приморье ребенка ударили по лицу во время поездки в автобусе. Она сидела в салоне и, смеясь, что-то обсуждала с подругой. Один из пассажиров стал отчитывать детей и ругать, выражаясь нецензурно.

Позже мужчина ударил ребенка. На кадрах с места видно, как девочка плачет.

Ранее туристы пожаловались на несговорчивого водителя автобуса и получили компенсацию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами