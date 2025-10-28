Нижегородец с ножом разгромил автобус после ссоры с водителем, и это попало на видео

В Нижнем Новгороде очевидцы засняли мужчину, который крушил автобус. Об этом сообщает «Нижний Новгород без цензуры».

Инцидент произошел на Казанском шоссе. По данным Telegram-канала, пассажир поссорился с водителем. Водитель якобы выставил мужчину на улицу, после чего тот проявил агрессию.

На кадрах с места инцидента заметно, как мужчина наносит удар в стекло водителя и срывает деталь с автобуса, после чего приближается к другому окну и, с помощью детали, разбивает стекло. Затем автобус уезжает.

Как сообщается, в руках у агрессора был нож. Что стало причиной конфликта, не уточняется.

До этого в Приморье ребенка ударили по лицу во время поездки в автобусе. Она сидела в салоне и, смеясь, что-то обсуждала с подругой. Один из пассажиров стал отчитывать детей и ругать, выражаясь нецензурно.

Позже мужчина ударил ребенка. На кадрах с места видно, как девочка плачет.

Ранее туристы пожаловались на несговорчивого водителя автобуса и получили компенсацию.