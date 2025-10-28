Российский пенсионер застал возлюбленную с любовником и заколол обоих ножом

В Башкирии осудили пенсионерка, который заколол ножом избранницу и ее любовника

В Башкирии вынесли приговор 65-летнему пенсионеру, который застал избранницу с любовником и заколол обоих ножом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в июне 2024 года на садовом участке в городе Стерлитамаке. Мужчина стал свидетелем уединения своей возлюбленной и знакомого в садовом домике. Из-за вспыхнувшей ревности пенсионер нанес обоим множественные удары ножом в область жизненно важных органов — они не выжили.

Верховный суд Башкирии признал мужчину виновным в совершении преступления по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. Дополнительно с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тысяч рублей.

