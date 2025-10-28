На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Уставшая от домашнего насилия пенсионерка ранила сына-тирана ножом

Жительница Тюменской области ударила сына ножом, защищаясь от побоев
true
true
true
close
VK

В Тюменской области женщина ранила ножом сына, который регулярно поднимал на нее руку. Об этом сообщили в полиции региона.

Недавно житель села Нижняя Тавда получил проникающее ранение грудной клетки и обратился за медицинской помощью. Оказалось, что мужчина 1987 года рождения пострадал от рук своей пожилой матери.

После этого женщину 1960 года рождения, ранее судимую за причинение вреда, задержали. Пенсионерка рассказала о семейных конфликтах, которые возникают, когда ее сын злоупотребляет спиртными напитками, и заканчиваются рукоприкладством.

На этот раз мать, ожидавшая новой ссоры, положила под подушку кухонный нож. Когда сын пришел домой пьяным и попытался ее ударить, она сама нанесла ему удар в область груди.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Пенсионерке грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее взрослый сын напал на родителей, отобравших у него кредитную карту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами