Уставшая от домашнего насилия пенсионерка ранила сына-тирана ножом

В Тюменской области женщина ранила ножом сына, который регулярно поднимал на нее руку. Об этом сообщили в полиции региона.

Недавно житель села Нижняя Тавда получил проникающее ранение грудной клетки и обратился за медицинской помощью. Оказалось, что мужчина 1987 года рождения пострадал от рук своей пожилой матери.

После этого женщину 1960 года рождения, ранее судимую за причинение вреда, задержали. Пенсионерка рассказала о семейных конфликтах, которые возникают, когда ее сын злоупотребляет спиртными напитками, и заканчиваются рукоприкладством.

На этот раз мать, ожидавшая новой ссоры, положила под подушку кухонный нож. Когда сын пришел домой пьяным и попытался ее ударить, она сама нанесла ему удар в область груди.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Пенсионерке грозит до 10 лет лишения свободы.

