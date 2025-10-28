На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Крыма поблагодарил чекистов

Глава Крыма Аксенов: ФСБ предотвратила теракт в отношении сотрудника МВД
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил сотрудников Федеральной службы безопасности, которые задержали мужчину, готовившего теракт в регионе в отношении высокопоставленного сотрудника МВД.

«Благодарю наших чекистов за эффективную работу, высокий профессионализм и оперативность», — написал Аксенов.

Он также напомнил тем, кто, сотрудничая с врагом, надеется остаться безнаказанным, что «ни один террорист и предатель не уйдет от возмездия».

До этого сообщалось, что 19-летний житель Симферополя арендовал квартиру напротив дома правоохранителя, где организовал наблюдение. Также он получил компоненты самодельного взрывного устройства. В ходе обыска у задержанного было обнаружено готовое к применению СВУ с массой взрывчатого вещества более 400 г, которое он должен был заложить для подрыва под личный автомобиль российского силовика.

Ранее задержанный симферополец, признался в сотрудничестве с СБУ.

