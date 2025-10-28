На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд отправил на принудительное лечение мужчину, напавшего на медиков в иркутской поликлинике

СК: мужчину, напавшего на врачей, отправили на принудительное лечение
В Иркутске мужчину, который напал с ножом на медиков в поликлинике, отправили на принудительное лечение. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управление Следственного комитета по региону.

Так, психолого-психиатрическая экспертиза признала нападавшего невменяемым.

«Суд вынес постановление о применении к мужчине мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — говорится в сообщении.

В июле этого года в Иркутске пациент городской клинической больницы № 8, вооруженный ножом и газовым баллончиком, напал на медицинских работников. Пострадали две женщины: замглавврача и секретарь учреждения. Обе они госпитализированы в тяжелом состоянии. Было возбуждено уголовное дело. Позже МВД опубликовало видео задержания, на котором мужчина признался, что хотел расправиться с врачом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее треш-блогер из Подмосковья жестоко избил свою девушку на детской площадке и попал на видео.

