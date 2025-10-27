На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Google прекратила развитие проекта Privacy Sandbox

Член ОП РФ Волков: Privacy Sandbox не имела отношения к защите конфиденциальности
true
true
true
close
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Google объявила о прекращении развития десяти технологий в рамках инициативы Privacy Sandbox. Об этом сообщает «Хабр».

Среди закрываемых проектов — Attribution Reporting API, Protected Audience API, Topics и другие. Причиной такого решения стал низкий уровень внедрения этих технологий. Вместо Privacy Sandbox компания сосредоточится на улучшении конфиденциальности в Chrome, Android и других браузерах, отказавшись от использования бренда Privacy Sandbox.

В экосистеме сохранятся только три инструмента: Cookies Having Independent Partitioned State (CHIPS), Credential Management API (FedCM) и Private State Tokens. Эти технологии продолжат использоваться для работы с идентификацией пользователей и защиты от мошенничества.

Представители Google пояснили, что переход к более компактному набору API позволит сфокусироваться на рекламных измерениях и упрощении инфраструктуры. Компания также продолжит сотрудничество с W3C и другими участниками отрасли для разработки единых стандартов конфиденциальной рекламы.

Член Общественного совета при Минцифры России, заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Георгий Волков подчеркнул, что инициатива Privacy Sandbox не имела отношения к реальной защите конфиденциальности.

«Privacy Sandbox изначально был попыткой заменить открытые механизмы отслеживания на закрытые инструменты внутри экосистемы Google. Это не отказ от слежки, а перераспределение контроля над ней. В компании, где более 80% дохода зависит от рекламы, невозможно ожидать искреннего отказа от персональных данных», — сказал он.

Общественный деятель и правозащитник, председатель Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков добавил, что концепция рекламы без отслеживания звучит нереалистично.

«Без данных о пользователях таргетинг невозможен, а значит все это было лишь попыткой укрепить доминирование Google в рекламной инфраструктуре. Privacy Sandbox должен был стать фильтром, через который все равно проходят данные, просто в недоступной для конкурентов форме. Скепсис рынка оказался абсолютно оправдан», — добавил он.

