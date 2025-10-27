На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве и области ввели желтый уровень погодной опасности

В Москве и области ввели желтый уровень погодной опасности из-за сильного дождя
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Желтый уровень погодной опасности введен в Москве и Московской области из-за сильного дождя. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

«В период с 21:00 мск понедельника и до 09:00 мск вторника в столице и по области ожидается дождь, местами сильный», — говорится в сообщении.

Сильные осадки могут пройти при температуре воздуха около 4-6 градусов выше нуля в столице и от 1 до 6 градусов выше нуля в Подмосковье.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что по-осеннему мягкая и теплая погода ждет москвичей.

Накануне ведущий специалист информационного агентства «Метео Новости» Татьяна Позднякова рассказала, что в конце октября жителям Москвы и Подмосковья стоит подготовиться к дождливой погоде. По ее словам, наиболее обильные осадки прогнозируются на 28 и 29 октября. При этом, несмотря на дожди, температура воздуха будет немного выше средних многолетних показателей для этого времени года.

Ранее собаководам рассказали, как снизить тревогу у питомца при прогулке в дождь.

