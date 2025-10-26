В Приамурье иностранцы установили ловушки, чтобы пообедать воробьями

Иностранцы ловили воробьев на обед в селе Амурской области. Видео опубликовал Telegram-канал 112.

В посте уточняется, что жители села Волково в Благовещенском районе заметили на поле большую сеть для отлова птиц. Рядом с ней была повешена звуковая ловушка, имитирующая щебетанье воробьев.

По данным Telegram-канала, прибывшие на кукурузное поле оперативники освободили 20 птиц. Злоумышленников задержали. Теперь правоохранители будут регулярно проводить рейды в селе.

В начале октября в Раменском районе Московской области мигранты на лошадях устроили игру в кок-бору (похожа на футбол, где вместо мяча всадники используют тушу козла, которую надо забросить в «казан» (ворота) другой команды). Около 500 человек забили козла и начали гонять его тушу по полю. Полиция приезжала в район, но не обнаружила нарушений. Местные жители были недовольны происходящим: по номеру 112 позвонили несколько десятков человек.

Ранее жители многоэтажки вызвали полицию из-за курицы.