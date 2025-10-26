Индексация МРОТ увеличит минимальный больничный

ТАСС: в 2026 году минимальный больничный вырастет до 873–967 рублей в день

Размер минимальной выплаты по больничному листу в 2026 году не может быть ниже 873-967 рублей в сутки без учета районных коэффициентов. Такие расчеты в беседе с ТАСС привел старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

В 2025 году дневной минимум для больничных составляет 723 рубля при 31-дневном месяце, 748 рублей — при 30-дневном и 801 рубль — в феврале. Эксперт пояснил, что величина выплаты напрямую связана с МРОТ, и после его индексации на 20,7% нижний порог пропорционально вырастет.

По словам эксперта, МРОТ на сегодняшний день в большей степени влияет именно на выплаты, связанные с трудовой деятельностью: больничные, отпускные и пособия по уходу за ребенком.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в начале 2025 года был повышен до 22 440 рублей. В 2026 году этот показатель вырастет на 21% до 27 093 рублей. В начале 2022 года до начала спецоперации МРОТ составлял 13 890 рублей.

