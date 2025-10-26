На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пункт обогрева организовали на месте ДТП в Приамурье

МЧС: пункт обогрева организован на месте ДТП автобуса и грузовика в Приамурье
true
true
true
close
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Спасатели организовали пункт обогрева на месте дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и грузовика-рефрижератора в Амурской области. Об этом в Telegram-канале сообщил региональный главк МЧС.

«На месте ДТП был развернут подвижный пункт обогрева 4-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Амурской области», — говорится в публикации.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, отметили в ведомстве.

В МЧС также добавили, что спасатели провели деблокирование водителей грузовика и автобуса, зажатых в искореженных машинах. Пострадавшие были переданы врачам скорой помощи.

В региональном управлении Следственного комитета заявили, что предварительной причиной аварии назвали выезд автобуса на встречную полосу. СК возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура начала проверку.

Авария произошла утром 26 октября на 20-м километре автодороги «Подъезд к городу Благовещенск». В результате выезда на встречную полосу произошло столкновение автомобиля Toyota Probox и пассажирского автобуса.

В салоне автобуса находились 26 человек, включая ребенка. Травмы получили десять пассажиров.

Ранее автобус переехал человека на дороге, которого уже сбили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами