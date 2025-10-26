Пункт обогрева организовали на месте ДТП в Приамурье

МЧС: пункт обогрева организован на месте ДТП автобуса и грузовика в Приамурье

Спасатели организовали пункт обогрева на месте дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и грузовика-рефрижератора в Амурской области. Об этом в Telegram-канале сообщил региональный главк МЧС.

«На месте ДТП был развернут подвижный пункт обогрева 4-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Амурской области», — говорится в публикации.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, отметили в ведомстве.

В МЧС также добавили, что спасатели провели деблокирование водителей грузовика и автобуса, зажатых в искореженных машинах. Пострадавшие были переданы врачам скорой помощи.

В региональном управлении Следственного комитета заявили, что предварительной причиной аварии назвали выезд автобуса на встречную полосу. СК возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура начала проверку.

Авария произошла утром 26 октября на 20-м километре автодороги «Подъезд к городу Благовещенск». В результате выезда на встречную полосу произошло столкновение автомобиля Toyota Probox и пассажирского автобуса.

В салоне автобуса находились 26 человек, включая ребенка. Травмы получили десять пассажиров.

