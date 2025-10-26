В деле об ограблении Лувра участвуют более ста следователей

Более 100 следователей задействованы в рамках дела об ограблении парижского Лувра. Об этом в интервью газете Le Journal du Dimanche рассказала прокурор Парижа Лор Беко.

«Их было около 60, а сегодня их более 100. По сравнению с обычным расследованием, ресурсы были увеличены в десять раз», — сказала она.

Беко добавила, что криминалисты получили более 150 образцов ДНК, отпечатков пальцев и другого рода следов с места преступления.

Утром 19 октября Лувр подвергся нападению грабителей, которые проникли в «Галерею Аполлона» и украли девять ювелирных украшений. Уже удалось найти корону императрицы Евгении — жены Наполеона III, экспонат нашли сломанным на улице. Злоумышленников разыскивают.

Ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн. В списке пропавших предметов, который составило французское министерство культуры, находятся тиара, ожерелье и серьга, принадлежавшие поочередно голландской королеве Гортензии де Богарне и французской королеве Марии Амалии, изумрудное ожерелье и пара серег французской императрицы Марии-Луизы и «реликварная брошь».

Ранее юрист назвал ошибки, которые допустили французские власти в охране Лувра.