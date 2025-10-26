На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появились подробности о подъемнике, использовавшемся для ограбления лувра

Прокурор Беко: воры угнали подъемник, использованный для ограбления Лувра
Joan Carpenter Maccracken/Reuters

Подъемник, который использовался для ограбления Лувра, был угнан в коммуне Лувр, расположенной к северу от Парижа. Об этом сообщила прокурор Парижа Лор Беко в интервью газете Le Journal du Dimanche.

«Подъемник был угнан 10 октября в коммуне — и я это не придумала, — которая называется Лувр, она расположена в департаменте Валь-д'Уаз», — сказала прокурор.

Беко добавила, что воры арендовали машину на вымышленные имена для якобы переезда. По прибытии на указанный адрес сотрудника компании встретили два человека в масках, которые стали ему угрожать. Впоследствии неизвестные угнали подъемник.

Прокурор отметила, что в настоящее время следователи пытаются выяснить, где злоумышленники прятали автомобиль. Также они хотят установить связь между людьми, угнавшими подъемник, и лицами, ограбившими Лувр, подчеркнула Беко.

Утром 19 октября Лувр подвергся нападению грабителей, которые проникли в галерею Аполлона и украли девять ювелирных украшений. Уже удалось найти корону императрицы Евгении — жены Наполеона III. Регалия лежала сломанной на улице. Злоумышленников разыскивают.

Один из украденных экспонатов — подвязка императрицы Евгении де Монтихо. Музей приобрел ее за €6,72 млн. В списке пропавших предметов, который составило французское министерство культуры, находятся также тиара, ожерелье и серьга, принадлежавшие поочередно голландской королеве Гортензии де Богарне и французской королеве Марии Амалии, изумрудное ожерелье и пара серег французской императрицы Марии-Луизы и «реликварная брошь».

Ранее производитель подъемников воспользовался ограблением Лувра для саморекламы.

