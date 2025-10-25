Литва временно закрыла КПП на границе с Белоруссией

Литва временно закрыла контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Белоруссией на фоне захода метеозондов в ее пространство. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Литва <...> закрыла оба КПП на границе с Белоруссией после того, как наполненные гелием метеозонды зашли на территорию прибалтийской страны», — говорится в сообщении.

Накануне вечером премьер-министр Литвы Инга Ругинене объявила, что правительство страны решило закрыть два последних действующих пункта пропуска на границе с Белоруссией. Она объяснила подобное решение инцидентом с метеозондами, которые, по утверждению властей прибалтийской республики, использовались для контрабанды сигарет из Белоруссии.

22 октября в связи с инцидентами, связанными с нарушением воздушного пространства Литвы метеорологическими зондами, используемыми для контрабанды сигарет, литовская сторона направила Белоруссии официальную ноту протеста. Министерство иностранных дел Литвы подчеркнуло, что данные действия белорусской стороны являются грубым нарушением международного законодательства.

Ранее более 1,6 тысячи фур скопилось на белорусско-литовской границе.