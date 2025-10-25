В Москве завели уголовное дело после массовой драки мигрантов

Московские правоохранители завели уголовное дело по факту потасовки в жилом комплексе «Прокшино» в районе Коммунарка. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Благодаря комплексу проведенных мероприятий в отдел внутренних дел доставлены около 40 человек. Они проверяются на причастность к преступлению», — написала она.

Волк уточнила, что дело возбудили по статье о хулиганстве. Представитель ведомства добавила, что проверка продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как писал Telegram-канал Baza, в потасовке участвовали мигранты, которые использовали лопаты и дорожные знаки. На опубликованных кадрах видно, как несколько десятков человек бегают по проезжей части, наносят удары и бросают друг в друга предметы. По предварительной информации, пострадали три человека. На место прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и медики.

Позже выяснилось, что конфликт между рабочими в жилом комплексе «Прокшино» начался накануне, но на следующий день перерос в драку. По словам источника ТАСС, конфликт вспыхнул еще вечером в пятницу и продолжился в субботу, когда участники заранее договорились встретиться «для выяснения отношений».

Ранее мигранты устроили массовую драку с поножовщиной в Петербурге.