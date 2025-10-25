На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве завели уголовное дело после массовой драки мигрантов

Волк: после конфликта в московском ЖК возбудили уголовное дело
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Московские правоохранители завели уголовное дело по факту потасовки в жилом комплексе «Прокшино» в районе Коммунарка. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Благодаря комплексу проведенных мероприятий в отдел внутренних дел доставлены около 40 человек. Они проверяются на причастность к преступлению», — написала она.

Волк уточнила, что дело возбудили по статье о хулиганстве. Представитель ведомства добавила, что проверка продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как писал Telegram-канал Baza, в потасовке участвовали мигранты, которые использовали лопаты и дорожные знаки. На опубликованных кадрах видно, как несколько десятков человек бегают по проезжей части, наносят удары и бросают друг в друга предметы. По предварительной информации, пострадали три человека. На место прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и медики.

Позже выяснилось, что конфликт между рабочими в жилом комплексе «Прокшино» начался накануне, но на следующий день перерос в драку. По словам источника ТАСС, конфликт вспыхнул еще вечером в пятницу и продолжился в субботу, когда участники заранее договорились встретиться «для выяснения отношений».

Ранее мигранты устроили массовую драку с поножовщиной в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами