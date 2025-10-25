На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ задержали находящегося в межгосударственном розыске иностранца

МВД: в Петербурге задержали иностранца, объявленного в межгосударственный розыск
Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге гражданина одной из стран Центральной Азии, объявленного в межгосударственный розыск. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления министерства внутренних дел РФ по городу и Ленинградской области в Telegram-канале.

По данным ведомства, 38-летнего мужчину взяли под стражу 24 октября. Его поймали в районе дома №3 по набережной Миклухо-Маклая.

«Задержан находящийся в межгосударственном розыске <...> гражданин одной из стран Центральной Азии, обвиняемый в совершении мошенничества в своей стране», — говорится в заявлении.

В пресс-службе уточнили, что мужчина в период с апреля по август 2023 года входил в доверие к малоимущим людям и получал копии их документов. Злоумышленник использовал их для оформления кредитов на общую сумму 550 тыс. рублей.

17 октября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что силовики ликвидировали сеть абонентских терминалов пропуска трафика мошенников в 11 регионах страны. Как она рассказала, операторы терминалов действовали по указанию анонимных кураторов, находившихся за границей. Следователи установили, что аферисты через мессенджер предлагали россиянам работу и подработку якобы в сфере технической поддержки малого бизнеса.

Ранее в Ленобласти работницу салона связи задержали за передачу данных мошенникам.

