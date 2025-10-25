В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в Telegram-канале, что на территории региона объявлена опасность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти», — сказано в сообщении, опубликованном в 2:12 мск.

Незадолго до этого в министерстве обороны РФ сообщили, что силы ПВО вечером 24 октября уничтожили 21 украинский БПЛА самолетного типа над четырьмя регионами России.

По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 18:00 до 23:00 мск. Как уточнили в Минобороны, 12 беспилотников ликвидировали над Брянской областью, семь дронов – над Белгородской областью и по одному – над территориями Калужской и Смоленской областей.

22 октября системы ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата в Лужском районе Ленинградской области.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.