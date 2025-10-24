Драгоценности из Лувра переместили на время проведения оценки безопасности музея

Драгоценные украшения из Лувра, где 19 октября произошло ограбление, переместили в хранилище Банка Франции на время проведения оценки ситуации с безопасностью в музее. Об этом сообщает радиостанция RTL, ссылаясь на источник.

По ее информации, перевозку осуществили 24 октября при беспрецедентных мерах безопасности. Радиостанция уточнила, что Банк Франции находится в 300 м от Лувра.

Какие именно драгоценности были перевезены, не уточняется. Источники RTL заявили, что речь идет как о королевских драгоценностях, обычно выставленных в Галерее Аполлона, так и о других изделиях, экспонировавшихся в разных залах музея.

Радиостанция отмечает, что все ювелирные изделия поместили в главный сейф французского банка — подземное хранилище на глубине 26 м, где хранятся около 90% золотого запаса страны.

Утром 19 октября в «Галерею Аполлона» в Лувре проникли грабители и украли девять ювелирных украшений, предположительно, из коллекции Наполеона III. Уже удалось найти корону императрицы Евгении — жены Наполеона, экспонат лежал сломанным на улице.

Ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн. В числе украденных предметов тиара, изумрудное ожерелье, серьги и пр. Однако самый крупный бриллиант из коллекции, знаменитый «Регент» весом более 140 каратов, остался нетронутым.

На данный момент злоумышленников разыскивает полиция. По мнению экспертов, они могут быть как профессионалами, так и дилетантами. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Лувре заявили об устаревшей инфраструктуре музея.