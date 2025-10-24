На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Разведчица рассказала, какие качества нужны представителям ее профессии

Разведчица Вавилова: разведчик не должен быть эмоциональным и тревожным
true
true
true
close
Alones/Shutterstock/FOTODOM

Бывшая разведчица, писатель Елена Вавилова, на протяжении 20 лет работавшая под прикрытием во Франции, Канаде и США вместе с мужем Андреем Безруковым, в большом интервью проекту «Сноб» раскрыла изнанку одной из самых таинственных профессий, а также объяснила, какими качествами должен обладать настоящий шпион. По ее словам, агент не может быть излишне эмоциональным и тревожным, при этом должны присутствовать актерские способности.

«У человека может быть огромная мотивация и желание, но свойства характера и тип нервной системы не подходят. Нужны противоположные качества — с одной стороны, человек должен быть амбициозным и умеющим перевоплощаться, но с другой — понимать, что результат невозможно будет продемонстрировать, не случатся публичная похвала или аплодисменты. Такое противоречие», — отметила Вавилова.

Что касается внешности, она не должна быть слишком яркой и запоминающейся, продолжила она.

При этом у человека должна присутствовать мотивация к постоянному саморазвитию, поскольку приходится контактировать с разными по рангу людьми и находить с ними общие темы, добавила эксперт.

В июне стало известно, что разведчики-нелегалы Анна и Артем Дульцевы признались своим детям, что они не аргентинцы, а русские, лишь на пути в Москву после освобождения из тюрьмы в Словении.

Как следует из обнародованных данных, сотрудники СВР Артем и Анна Дульцевы работали за рубежом под именами граждан Аргентины Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос. Их арестовали в декабре 2022 года в Словении.

Ранее в Британии задержали трех мужчин по подозрению в работе на Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами