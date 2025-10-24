Разведчица рассказала, какие качества нужны представителям ее профессии

Бывшая разведчица, писатель Елена Вавилова, на протяжении 20 лет работавшая под прикрытием во Франции, Канаде и США вместе с мужем Андреем Безруковым, в большом интервью проекту «Сноб» раскрыла изнанку одной из самых таинственных профессий, а также объяснила, какими качествами должен обладать настоящий шпион. По ее словам, агент не может быть излишне эмоциональным и тревожным, при этом должны присутствовать актерские способности.

«У человека может быть огромная мотивация и желание, но свойства характера и тип нервной системы не подходят. Нужны противоположные качества — с одной стороны, человек должен быть амбициозным и умеющим перевоплощаться, но с другой — понимать, что результат невозможно будет продемонстрировать, не случатся публичная похвала или аплодисменты. Такое противоречие», — отметила Вавилова.

Что касается внешности, она не должна быть слишком яркой и запоминающейся, продолжила она.

При этом у человека должна присутствовать мотивация к постоянному саморазвитию, поскольку приходится контактировать с разными по рангу людьми и находить с ними общие темы, добавила эксперт.

В июне стало известно, что разведчики-нелегалы Анна и Артем Дульцевы признались своим детям, что они не аргентинцы, а русские, лишь на пути в Москву после освобождения из тюрьмы в Словении.

Как следует из обнародованных данных, сотрудники СВР Артем и Анна Дульцевы работали за рубежом под именами граждан Аргентины Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос. Их арестовали в декабре 2022 года в Словении.

Ранее в Британии задержали трех мужчин по подозрению в работе на Россию.