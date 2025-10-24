На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти один из пострадавших в результате жесткого ДТП умер в больнице

МВД: один из пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти умер в больнице
true
true
true
close
МЧС России

Один из пострадавших во время столкновения автобуса и грузовика «Валдай» на трассе в Ломоносовском районе Ленинградской области умер в больнице от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в Telegram-канале.

«В аварии пострадали шестеро пассажиров автобуса, один из которых впоследствии скончался в больнице», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, водитель автобуса находится в крайне- тяжелом состоянии, второй водитель получил травмы средней степени тяжести. Специалисты добавили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

В МВД начали проверку в рамках установления причин аварии.

ДТП произошло 24 октября в Ломоносовском районе. Автобус столкнулся с грузовиком. Три пассажира вылетели из салона в момент аварии. Они находятся в тяжелом состоянии. На месте работают несколько бригад скорой помощи.

На кадрах с места события можно заметить, что автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, разбиты капоты, бамперы и стекла. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

Ранее жесткое ДТП парализовало движение в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами