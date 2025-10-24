В Ленобласти один из пострадавших в результате жесткого ДТП умер в больнице

МВД: один из пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти умер в больнице

Один из пострадавших во время столкновения автобуса и грузовика «Валдай» на трассе в Ломоносовском районе Ленинградской области умер в больнице от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в Telegram-канале.

«В аварии пострадали шестеро пассажиров автобуса, один из которых впоследствии скончался в больнице», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, водитель автобуса находится в крайне- тяжелом состоянии, второй водитель получил травмы средней степени тяжести. Специалисты добавили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

В МВД начали проверку в рамках установления причин аварии.

ДТП произошло 24 октября в Ломоносовском районе. Автобус столкнулся с грузовиком. Три пассажира вылетели из салона в момент аварии. Они находятся в тяжелом состоянии. На месте работают несколько бригад скорой помощи.

На кадрах с места события можно заметить, что автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, разбиты капоты, бамперы и стекла. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

