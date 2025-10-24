На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Беглов оценил ситуацию на месте просадки грунта в Выборгском районе

Беглов: просадка грунта на месте провала на улице Харченко стабилизирована
Прокуратура Санкт-Петербурга

Специалистам удалось взять под контроль ситуацию вокруг просадки грунта на улице Харченко в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил глава города Александр Беглов.

В зоне технологического нарушения удалось стабилизировать просадку грунта стенок котлована и прилегающей территории.

«Процесс установки шпунтового ограждения удалось ускорить за счет погружения шпунта с двух сторон одновременно с помощью двух специальных установок», — говорится в сообщении.

21 октября в Санкт-Петербурге на 1-м Муринском проспекте произошла экстренная эвакуация жильцов многоквартирного дома из-за внезапной просадки асфальтового покрытия. По данным городских служб, просадка асфальта произошла в непосредственной близости от шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора. В целях безопасности введено ограничение на движение транспорта по улице Харченко — на участке от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта. Помимо этого, в районе приостановлена подача газа в жилые дома.

Ранее Следственный комитет начал проверку после провала грунта в Петербурге.

