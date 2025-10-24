Китаец извинился перед женой, которая изменила ему с восемью мужчинами

Мужчина извинился перед женой, которая изменяла ему с восемью мужчинами, пишет Mothership.

Как пишут СМИ, мужчина заподозрил неладное, когда поведение супруги стало странным. Попытка проверить ее телефон привела к ссоре, после чего Чжан все же получил доступ к переписке — и обнаружил, что жена изменяла ему сразу с восемью мужчинами в течение трех месяцев. В некоторых сообщениях она называла их «мужьями», а с одним даже встречалась в отеле.

Когда Чжан спросил супругу, зачем она это делает, женщина ответила, что хочет развестись, несмотря на то, что у них трое детей. Сообщается, что это уже не первый случай неверности: ранее отец мужчины также застал невестку на измене. Тогда мужчина простил жену после ее извинений и письменного обещания «никогда больше не изменять».

После новых разоблачений женщина сбежала из дома, и муж не может с ней связаться. Через соцсети он извинился перед супругой за то, что проверил ее телефон, признав, что был неправ.

«Если ты хочешь вернуться, я прощу тебя. Пожалуйста, возвращайся домой», — добавил китаец.

