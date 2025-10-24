На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина извинился перед женой, которая изменяла ему с восемью мужчинами

Китаец извинился перед женой, которая изменила ему с восемью мужчинами
true
true
true
close
Xiao Li Helps

Мужчина извинился перед женой, которая изменяла ему с восемью мужчинами, пишет Mothership.

Как пишут СМИ, мужчина заподозрил неладное, когда поведение супруги стало странным. Попытка проверить ее телефон привела к ссоре, после чего Чжан все же получил доступ к переписке — и обнаружил, что жена изменяла ему сразу с восемью мужчинами в течение трех месяцев. В некоторых сообщениях она называла их «мужьями», а с одним даже встречалась в отеле.

Когда Чжан спросил супругу, зачем она это делает, женщина ответила, что хочет развестись, несмотря на то, что у них трое детей. Сообщается, что это уже не первый случай неверности: ранее отец мужчины также застал невестку на измене. Тогда мужчина простил жену после ее извинений и письменного обещания «никогда больше не изменять».

После новых разоблачений женщина сбежала из дома, и муж не может с ней связаться. Через соцсети он извинился перед супругой за то, что проверил ее телефон, признав, что был неправ.

«Если ты хочешь вернуться, я прощу тебя. Пожалуйста, возвращайся домой», — добавил китаец.

Ранее в Китаек ревнивый муж напал на жену, потому что она получила скидку от мясника на рынке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами