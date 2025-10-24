В Таиланде 25-летнему туристу грозит пожизненное за хранение кокаина

Тайские власти нашли в номере у 25-летнего британца более килограмма кокаина

В Таиланде полиция обнаружила у британского туриста около килограмма кокаина стоимостью более 7 млн рублей. Об этом пишет Daily Mail.

Правоохранители арестовали 25-летнего мужчину после того, как отследили подозрительную посылку, отправленную в страну международной почтой. По данным властей, британец организовал доставку наркотиков в отель в Бангкоке, где остановился.

Однако сотрудники отеля не смогли принять посылку из-за неполного адреса. Когда подозреваемый самостоятельно пришел ее забрать, сотрудники полиции под прикрытием немедленно арестовали его. После чего в его номере нашли дополнительную партию марихуану.

Предположительно, изъятые наркотики предназначались для туристов, посещающих ночные клубы и бары Бангкока. Согласно тайскому законодательству, кокаин относится к категории II, и преступникам грозят годы тюрьмы или даже пожизненное заключение в зависимости от объема изъятых вещественных доказательств.

