На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Таиланде 25-летнему туристу грозит пожизненное за хранение кокаина

Тайские власти нашли в номере у 25-летнего британца более килограмма кокаина
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Таиланде полиция обнаружила у британского туриста около килограмма кокаина стоимостью более 7 млн рублей. Об этом пишет Daily Mail.

Правоохранители арестовали 25-летнего мужчину после того, как отследили подозрительную посылку, отправленную в страну международной почтой. По данным властей, британец организовал доставку наркотиков в отель в Бангкоке, где остановился.

Однако сотрудники отеля не смогли принять посылку из-за неполного адреса. Когда подозреваемый самостоятельно пришел ее забрать, сотрудники полиции под прикрытием немедленно арестовали его. После чего в его номере нашли дополнительную партию марихуану.

Предположительно, изъятые наркотики предназначались для туристов, посещающих ночные клубы и бары Бангкока. Согласно тайскому законодательству, кокаин относится к категории II, и преступникам грозят годы тюрьмы или даже пожизненное заключение в зависимости от объема изъятых вещественных доказательств.

Ранее турист под наркотиками залез в канализацию в Таиланде и покусал спасателей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами