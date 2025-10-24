На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Топ-менеджер портала «Рамблер» рассказала о будущем медиа в России

В Rambler&Co рассказали о роли нейросетей в развитии современной журналистики
Rambler&Co стал первым медиахолдингом в России, запустившим LLM-портал — обновленный «Рамблер», где нейросети применяются для улучшения пользовательского опыта и оптимизации работы редакций. Об этом сообщила директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова на онлайн-форуме «Диалог Россия – Республика Корея».

Иванова рассказала о стратегической роли технологий и нейросетей в развитии современной журналистики. По ее словам, внедрение AI-инструментов позволило снять с журналистов значительную часть рутинных задач: поиск фактов, SEO-настройки и фактчекинг. Это дает авторам больше времени на создание качественного контента.

«Искусственный интеллект не заменяет человека, он помогает журналисту быть еще ближе к своей миссии – рассказывать правду и работать с фактами. Благодаря технологиям мы освободили журналистов примерно от 40% технической нагрузки, чтобы они могли больше времени уделять смыслу и качеству текста. Мы верим, что искусственный интеллект может не разрушить журналистику, а сохранить ее дух и сделать современнее», — сказала она.

Спикер также рассказала о том, как AI-технологии меняют пользовательские сценарии взаимодействия с порталом. Подбор новостей в режиме реального времени, расширение контекста публикаций и персонализированные дайджесты делают чтение удобнее и осознаннее. В 2025 году благодаря внедрению таких решений время, проведенное пользователями на портале, увеличилось с 1,5 до 5 минут.

По данным внутренних исследований, индекс удовлетворенности пользователей вырос на 14 пунктов за год. Иванова подчеркнула, что технологии становятся ключевым инструментом адаптации традиционных СМИ к цифровой среде, позволяя им сохранять свою суть и развиваться.

