Дачникам объяснили, как подготовить участок к морозам

Архитектор Васецкий: в преддверии морозов на дачном участке важно убрать листву
Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM

В середине осени дачникам важно правильно подготовить участок к предстоящим морозам. Об этом радио Sputnik рассказал ландшафтный архитектор и амбассадор Greenworks в России Илья Васецкий.

По его словам, прежде всего стоит очистить участок от листьев, пыли и мелкого мусора. Он отметил, что в этом вопросе могут помочь воздуходувки или садовый пылесос с функцией измельчения. Если листвы на земле мало, можно пройтись мульчирующей газонокосилкой, добавил эксперт.

«Уже после уборки листвы и мелких веток все собранное можно использовать с пользой — складировать в компостные ящики. Такой подход позволяет получить собственный высокоорганический плодородный грунт, который прекрасно подходит для весенних посадок», — отметил Васецкий.

Он добавил, что уборка листвы позволит сохранить качество газона и предотвратить развитие грибков и плесени под снегом.

Агроном Мария Круглова говорила, что осенью дачникам важно правильно подготовить почву в теплице, чтобы защитить растения от болезней и вредителей в следующем сезоне.

Ранее дачникам объяснили, как правильно провести обрезку гортензий осенью.

