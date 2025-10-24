Дачникам объяснили, как подготовить участок к морозам

В середине осени дачникам важно правильно подготовить участок к предстоящим морозам. Об этом радио Sputnik рассказал ландшафтный архитектор и амбассадор Greenworks в России Илья Васецкий.

По его словам, прежде всего стоит очистить участок от листьев, пыли и мелкого мусора. Он отметил, что в этом вопросе могут помочь воздуходувки или садовый пылесос с функцией измельчения. Если листвы на земле мало, можно пройтись мульчирующей газонокосилкой, добавил эксперт.

«Уже после уборки листвы и мелких веток все собранное можно использовать с пользой — складировать в компостные ящики. Такой подход позволяет получить собственный высокоорганический плодородный грунт, который прекрасно подходит для весенних посадок», — отметил Васецкий.

Он добавил, что уборка листвы позволит сохранить качество газона и предотвратить развитие грибков и плесени под снегом.

