Захарова: европейцев обманывают сильнее, чем в годы Второй мировой войны

Власти западноевропейских стран обманывают своих граждан сильнее, чем в годы Второй мировой войны, убеждена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.

«То, что происходит сейчас с жителями стран Западной Европы, — <...> это жесточайший обман, <...> более масштабный, чем тот обман, который вверг граждан Западной, Центральной, Восточной Европы в войну почти 90-летней давности», — отметила дипломат.

Такую точку зрения Захарова высказала в ходе презентации книги Элизео Бертолази «Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста». По ее словам, произведение Бертолази посвящено его согражданам, которых обманывают десятилетиями.

1 октября глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Брюссель в подготовке к войне. Министр заявил, что руководство Евросоюза хочет, чтобы конфликт финансировали европейские налогоплательщики. Сийярто подчеркнул, что Венгрия не намерена использовать средства своих граждан для финансирования вооруженных сил Украины.

Ранее Лавров раскрыл истинные причины сплочения Евросоюза и НАТО.