На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Литве не смогли оштрафовать русскоязычного робота-мойщика

В Литве не стали штрафовать магазин Norfa за говорящего по-русски робота-мойщика
close
Ints Kalnins/Reuters

Государственная языковая инспекция Литвы не стала штрафовать сеть магазинов Norfa за робота-мойщика, говорящего по-русски. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на представителя ведомства.

Как пояснил представитель инспекции Арунас Дамбраускас, действующее законодательство регулирует только публичные надписи, но не распространяется на озвученные тексты.

«Это такое упущение в законе», — констатировал он.

Инцидент произошел после обращения покупателя, снявшего видео с роботом. Пресс-секретарь Norfa Дарюс Рилишкис объяснил ситуацию ошибкой подрядчика и заверил, что проблема уже устранена.

В сентябре президент Литвы Гитанас Науседа лишил поэта Юрия Кобрина Рыцарского креста — одной из пяти степеней ордена «За заслуги перед Литвой», который вручается как гражданам страны, так и иностранцам. Причиной решения главы литовского государства стало обращение Кобрина в российский Фонд защиты соотечественников, проживающих за рубежом.

Ранее в Латвии задержали защищавшего русский язык депутата.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами