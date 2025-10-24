В США обвинили мужчину в продаже коммерческой тайны покупателю из РФ

Прокуратура в США предъявила обвинение американцу Питеру Уильямсу в продаже коммерческой тайны покупателю из России за $1,3 млн. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что с 2022 по 2025 год Уильямс сознательно похитил и без разрешения присвоил себе информацию, которая представляет коммерческую тайну, с целью ее продажи покупателю из России.

Уточняется, что данная коммерческая тайна связана с межгосударственной и внешней торговлей.

По данным агентства, США будут добиваться судебного решения о конфискации у Уильямса денежных средств, равных стоимости имущества на сумму $1,3 млн.

В апреле федеральный суд Аризоны приговорил гражданина России Олега Пацулю к 70 месяцам тюрьмы за незаконный экспорт товаров и отмывание денег.

Судья Доминик Ланца учел тот факт, что россиянин сотрудничал со следствием и отменил штраф, так как у него нет достаточных средств для его оплаты. При этом у Пацули конфисковано более $4,5 млн. После освобождения ему назначен трехлетний надзор.

Ранее в Польше более 30 человек задержали за сотрудничество с Россией.